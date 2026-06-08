Joan Sastre: "Estamos motivados y con ambición"

Joan Sastre, en un audio enviado por el club, ha declarado que el equipo "está muy contento" por haber logrado el pase a la siguiente ronda de la pelea por el título.

Además, Sastre ha destacado "la manera" en la que el equipo se ha clasificado tras ganarle dos partidos al Real Madrid en el Movistar Arena de la capital de España.

"Estamos con ganas de seguir peleando y de llegar lo más lejos posible", ha dicho.

Sastre ha comentado que el Barça es "otro gran equipo" que ya se encuentra "al cien por cien" tras haber recuperado a buena parte de su plantilla.

"Esperamos partidos muy duros, nos tenemos que centrar en nuestro baloncesto, en intentar jugar como hemos hecho contra el Madrid", ha añadido.

Al igual que in cuartos, el alero cree que es clave "intentar llegar al final del partido con opciones".

El primer duelo al mejor de cinco encuentros será este martes en el Palau Blaugrana, que continuará siendo el escenario de la eliminatoria hasta el jueves, día en el que se disputará el segundo choque.

El Santiago Martín recibirá el tercer duelo el próximo sábado y, si hiciera falta, la eliminatoria continuará con el cuarto partido en tierras isleñas y el quinto, en Barcelona.

"Aquí contra el Madrid ya hubo mucho apoyo, el resultado fue una lástima pero esperamos competir mejor y sacar partidos aquí también", ha señalado.