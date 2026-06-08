Laprovittola, sobre el adiós de Pascual: "Es un situación extraña; nunca me había pasado"

El veterano jugador de Morón ha señalado, en la víspera del primer partido de las semifinales de la Liga Endesa frente a La Laguna Tenerife, que la decisión del entrenador catalán "puede ser una oportunidad" para que el equipo se centre en "llegar lo más lejos posible" en las eliminatorias por el título.

"Creo que Xavi lo comunica (su adiós a final de temporada) para reforzarnos. Puede ser una buena oportunidad y algo bueno para todos", ha reflexionado desde la pista del Palau Blaugrana Laprovittola.

En este sentido, ha reconocido que su equipo tiene una "oportunidad muy grande" de conseguir un billete para la final de la competición al gozar del factor pista a favor después de la eliminación del Real Madrid, líder de la fase regular, a manos del equipo canario.

"Es una eliminatoria a cinco partidos y tenemos que aprovechar el Palau, tenemos que aprovechar cada partido", ha sentenciado el internacional argentino, quien ha recordado que en el Barça se juega "para ganar títulos y no para ganar unos cuartos de final".

Con todo, y pese a gozar del factor cancha a favor, ha avisado de las virtudes del equipo entrenado por Txus Vidorreta: "El Tenerife tiene una identidad marcada desde hace varios años. Este año, con el fichaje de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y tienen una confianza muy grande. Tenemos que estar preparados".

Al ser preguntado por su situación personal, Laprovittola, que en el tercer partido de la serie frente al UCAM Murcia brilló con 14 puntos, ha dicho que está "bien" después de un curso que "no ha sido fácil" por las lesiones y que espera acabar "con una sonrisa".

Una vez termine la temporada, deberá decidir qué camino toma su carrera. El 30 de junio expira su contrato con el Barça y, de momento, todavía no ha podido hablar con el club catalán sobre su futuro.

"Intentamos hablar con el Barça, pero no (he recibido respuesta). Mi futuro es bastante incierto. Hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos 'play-off'", ha concluido.