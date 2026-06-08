Moncho Fernández sobre el supuesto interés de Unicaja: "Estoy supercontento en Girona"

"El verano y los rumores siempre van de la mano. Si tuviera que dar mi respuesta a cada rumor que aparece durante el verano estaría 24 horas hablando", ha remarcado el técnico gallego en una rueda de prensa en la que ha hecho "una valoración positiva" del año del equipo.

"Nos hubiera gustado hacer un mejor final, pero hemos hecho la mejor temporada de la historia del club en posición y victorias en la ACB", ha comentado sobre el balance de 14-20 con el que acabó la fase regular.

"Tenemos que ser ambiciosos, pero ojalá cuando volvamos a estar aquí dentro de un año hayamos hecho un nuevo récord de victorias y hayamos mejorado", ha resumido Fernández.

El técnico gallego ha reivindicado que el equipo ha logrado sus "objetivos principales" y que sobre todo ha tenido "una filosofía de juego clara y una imagen de lucha" y ha reconocido que la nota negativa del curso han sido las lesiones.

"Nos han hecho mucho daño en momentos clave de la temporada", ha explicado Moncho Fernández antes de añadir que para ganar a equipos como La Laguna Tenerife, el Real Madrid o el Valencia Basket solo ha faltado "meter una canasta más y tener algún pívot más con buena salud".

En este sentido ha destacado que "los detalles son claves" para aumentar el nivel y que el vestuario hará autocrítica para seguir creciendo. "Si tú no mejoras empeoras: es parte de mi filosofía", ha subrayado.

Fernández también ha explicado que "aún es muy pronto" para saber qué competición europea jugará el club en la temporada de su debut continental.