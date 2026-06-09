El base húngaro Adam Somogyi, primer fichaje del Surne Bilbao

Somogyi, jugador "de formación en ACB", ha promediado en la liga de Campeones 13,9 puntos, 4,6 rebotes y 8,3 asistencias, mejor registro de la competición. La del Surne Bilbao será su tercera experiencia en la Liga Endesa después de jugar 26 partidos con el Morabanc Andorra en la temporada 2023-24 y 9 más con el Río Breogán en la 2024-25.

"Es un base que viene de liderar a su equipo las dos últimas temporadas. Destaca sobre todo por la calidad en el pase, y por la lectura de las situaciones de 'pick and roll". Además, tiene capacidad para anotar tanto en penetraciones como en tiros cortos", destacó el director deportivo del Surne Bilbao, Rafa Pueyo.

Pueyo detalló, además, que se trata de "un base con tamaño, con altura, con buen físico" que "puede dar un buen rendimiento defensivo y ayudar en el rebote".

"Gracias a eso es capaz de generar situaciones de contraataque en campo abierto, tanto finalizando como asistiendo a sus compañeros. Fichamos un base que es un buen director y que seguro que se va a acoplar bien a nuestro estilo de juego", concluyó.