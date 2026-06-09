Ibon Navarro deja de ser técnico del Unicaja tras pagar su cláusula

El entrenador vitoriano comunicó hace algo más de una semana su decisión de rescindir el año de contrato que le restaba con el club malagueño, que le ha despedido en su web reproduciendo varias fotos de Navarro y un emotivo mensaje: "Hemos vivido miles de historias. Ibon, hasta siempre. Y solo podemos darte las gracias".

"Ibon Navarro ha comunicado al club su decisión de rescindir el contrato que le unía al Unicaja hasta la próxima temporada. Desde Unicaja Baloncesto damos las gracias al técnico vitoriano por las cuatro temporadas y media que ha estado al frente de nuestro banquillo, donde se ha convertido en el entrenador más laureado de nuestra historia con siete títulos", señaló en un comunicado la entidad.

Navarro llegó al Unicaja en febrero de 2022, en sustitución del griego Fotis Katsikaris, para completar esa campaña 21-22, tras la cual el club malagueño apostó por que siguiera en la siguiente, la 2022-23, temporada en la que la entidad afrontó una profunda remodelación de la plantilla.

Este trabajo con el técnico vasco al frente del equipo, según destacó el club, puso "las bases de uno de los mejores Unicaja de la historia" e "inició un ciclo exitoso con siete títulos" conquistados: dos Copas del Rey, dos Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), dos Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa ACB.

Con Ibon Navarro como técnico, a partir de ese curso 2022-23 el conjunto andaluz se clasificó para la Copa del Rey y para la Final a Cuatro de la BCL, y disputó tres semifinales seguidas de la fase por el título de la Liga Endesa, subrayó el club, que consideró que "la única decepción de este ciclo" ha sido haber acabado la reciente concluida temporada fuera de la fase por el título liguero.

El Unicaja puntualizó que este resultado "no debe empañar nada de lo conseguido con Ibon Navarro al frente" de su banquillo, pues se marcha como el entrenador con más victorias en la historia del Unicaja, 180 partidos ganados en 261 dirigidos, con un porcentaje de triunfos del 68,97 por ciento.

"Desde Unicaja Baloncesto le damos las gracias a Ibon Navarro por todo el trabajo realizado durante estos cinco años, en los que su profesionalidad y dedicación han sido ejemplares para todos y cada uno de los que formamos parte del club. A partir de hoy, en el que club y entrenador tomamos caminos diferentes, le deseamos toda la suerte tanto en su carrera como a nivel personal", recalcó en su comunicado.

La entidad malagueña concluyó su escrito de despedida con el siguiente mensaje: "Gracias Ibon por todo lo hecho en Málaga y el Unicaja, donde siempre te tendremos como uno más de nosotros".

El club cajista se volcará ahora en la contratación del sustituto del técnico vitoriano entre la diversidad de nombres que maneja su director deportivo, Juanma Rodríguez. Han sonado Pablo Laso, Moncho Fernández o el croata Veljko Mrsic.