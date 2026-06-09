Mitch Johnson: "Wembanyama está en el camino de los grandes de la NBA"

"Está exactamente en ese camino de los grandes de la NBA. En estos tres años, su cuerpo ha ido evolucionando mientras su juego y su mente también maduran y crecen. Es un proceso orgánico", dijo Johnson en rueda de prensa previa al cuarto partido de las Finales que tendrá lugar en el Madison Square Garden el miércoles por la noche.

Wembanyama fue decisivo en la primera victoria de los Spurs en la serie con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones en Nueva York para colocar el 1-2 en las Finales NBA, todavía a favor de los Knicks.

"Es una cuestión de comodidad, que luego te lleva a la familiaridad, e incluso a la confianza en las imágenes que están viendo. Eso lleva mucho tiempo, pero está en ese camino", describió Johnson.

"Ahí es cuando involucras a tus compañeros y eres capaz de aprovechar cada situación. Creo que él ha crecido muchísimo en ese aspecto, y lo estamos viendo al más alto nivel", agregó el entrenador de San Antonio sobre el pívot francés de 22 años.

Los Knicks recibirán a los Spurs este miércoles en el cuarto partido de las Finales NBA. Nueva York empezó la serie ganando los dos primeros partidos en San Antonio y los Spurs respondieron asaltando el Madison Square Garden.