Nueva York se vuelca con los Knicks y espera revancha tras la derrota ante los Spurs

Más de un millar de aficionados hicieron cola desde primera hora de la tarde para acceder a las 'watch party' gratuitas que se celebraron en los distritos de la Gran Manzana. Mientras, un asiento de primera fila en el Madison se vendía por cifras superiores a los 70.000 dólares.

En Bryant Park, en pleno corazón de Manhattan, pantallas, cánticos y camisetas naranjas y azules marcaron una jornada en la que la ciudad siguió el partido entre música, banderas y grupos de seguidores concentrados en torno al parque y sus alrededores.

El Madison Square Garden, que amaneció rodeado de vallas y bajo fuertes medidas de seguridad, recibió la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya presencia obligó a reforzar el dispositivo policial en el Midtown y a cancelar una zona de visionado prevista junto al recinto.

Trump, invitado por el dueño de los Knicks, James Dolan, fue recibido por una sonora pitada por el público del Garden cuando las cámaras le mostraron durante el himno nacional estadounidense.

Mientras, los alrededores del pabellón se convirtieron en una marea de neoyorquinos que invadieron cada rincón para seguir el encuentro y, pese a la derrota, que los Knicks continúan liderando la serie por 2-1, con el deseo de que el equipo cierre la eliminatoria "en cinco" partidos.

A lo largo de la noche se multiplicaron los grupos improvisados de seguidores en bares, cadenas de comida rápida y en plena calle, donde se seguía el partido con pantallas caseras y proyectores en concentraciones espontáneas de aficionados.

Entre ellos, el venezolano Eduardo Méndez señaló a EFE que se trata de "algo único para nosotros, volver a estar en unas Finales y estamos disfrutando muchísimo poder vivirlo en las calles".

Pese a la derrota de hoy, los neoyorquinos se mandaban mensajes de ánimo a la espera de revancha: "¡Knicks en cinco, no se desanimen!", gritaba uno de ellos.

Mientras, el dispositivo de seguridad y las restricciones de tráfico transformaron el centro de Manhattan, con la Quinta Avenida inusualmente vacía por los cortes.

También se registraron consignas políticas entre algunos aficionados que criticaban la guerra en Irán.

Spurs y Knicks volverán a enfrentarse el miércoles en el cuarto partido de las Finales, otra vez en Nueva York.

Los Knicks no alcanzan las Finales de la NBA desde 1999, una sequía de más de dos décadas que ha marcado a la franquicia y que explica la enorme expectación que rodea a cada victoria en esta serie, en la que el equipo neoyorquino está a un paso de conquistar el anillo.

La última vez que los Knicks se proclamaron campeones de la NBA fue en 1973, cuando conquistaron su segundo título tras el logrado en 1970.