El MSG cancela la fiesta para ver a los Knicks y Dolan culpa a Mamdani de la suspensión

El propietario de los Knicks y máximo responsable corporativo del MSG, James Dolan, acusó a la Alcaldía y a la comisionada de la Policía neoyorquina, Jessica Tisch, de imponer "restricciones de seguridad excesivas alrededor del recinto", por lo que la celebración dejó de ser "viable", recogen medios locales.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, sostuvo en X que había aprobado el permiso solicitado por MSG para celebrar la 'watch party', que iba a albergar a entre 500 y 999 personas, y atribuyó a Dolan la decisión de cancelarlo.

"El señor Dolan ha decidido cancelar la fiesta para ver el partido. Sé que esto rompe el corazón de nuestra ciudad", escribió el alcalde, que animó a los seguidores de los Knicks a apoyar al equipo "sin importar el barrio o el distrito".

Esta mañana, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció un perímetro de seguridad alrededor del MSG, al igual que se hizo el pasado lunes, con estrictos controles de seguridad para acceder al estadio. Sí autorizó otro evento paralelo con entrada para ver el cuarto partido en Plaza33, al oeste del Madison.

El lunes también se canceló la fiesta de visionado en las afueras del MSG, aunque se autorizó otra en Bryant Park. Pese a que durante la retransmisión no se registraron incidentes de gravedad, la situación se descontroló tras el final del partido, después de que los Knicks perdieran ante San Antonio por 115-111.

Se produjeron peleas, actos de vandalismo y enfrentamientos con la policía, que llegó a emplear gas pimienta para dispersar a parte de la multitud.

Un total de 21 personas fueron detenidas y ocho de ellas fueron acusadas formalmente, mientras que varios agentes resultaron heridos durante los disturbios, según la NYPD.