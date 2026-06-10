Euroliga, NBA y FIBA continúan su ronda de conversaciones y se emplazan a julio

La Euroliga, a través de un breve comunicado, informó que las tres instituciones continúan abiertas a una posible colaboración de cara al futuro, que continuará a principios de julio con una nueva reunión.

El Consejo de Administración de Activos Comerciales de la Euroliga (ECA) se reunió ayer para tratar áreas clave del plan estratégico trienal de la competición y ya adelantó el encuentro de este miércoles.

Sin anunciar todavía nada en concreto, la Euroliga abordará nuevas colaboraciones con la NBA y la FIBA, que pretenden iniciar el proyecto NBA Europa en 2027.

La Euroliga aprobó la prórroga de las licencias del ASVEL Villeurbanne y del Fenerbahce para los próximos diez años, aunque todavía no existe la confirmación por parte del Real Madrid, equipo con el que se mantienen conversaciones abiertas para continuar en la competición.

El torneo continental cuenta actualmente con trece clubes 'propietarios', cuya presencia está asegurada en la competición: Barça, Baskonia, Real Madrid (pendiente de confirmación), Panathinaikos, Maccabi, Zalgiris, Efes, Olimpia Milán, Fenerbahce, Olympiacos, Asvel Villeurbanne, Bayern de Múnich y CSKA Moscú (sancionado por conflicto bélico y fuera de la competición desde 2022).

En la temporada 2025/2026 se le sumaron dos equipos, el Hapoel Tel Aviv y el Mónaco, que accedieron a través de la Eurocopa, segunda competición de nivel continental, y otros seis que entraron por la vía de la 'wild card' o invitación, válida por periodos de uno, tres o cinco años: Virtus Bolonia, Partizan, Estrella Roja, Valencia Basket, Dubai Basketball y Paris Basketball.

Además, la Euroliga tiene previsto iniciar en julio su proceso de expansión para las nuevas franquicias, así como de las posibles plazas de comodín de un año.

Para la temporada 2027-2028 se prevé un mayor número de equipos y ciudades que albergarán nuevas de estas franquicias.