HRW critica que la NBA use logotipos de Emiratos, acusado de intervenir en guerra Sudán

"Mientras se acumulan las pruebas del apoyo militar de EAU a las abusivas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) -grupo paramilitar- en Sudán, la NBA lucirá de forma destacada los logotipos de Emirates durante las Finales de 2026", dijo la investigadora sénior sobre EAU para HRW, Joey Shea.

La investigadora llamó en un comunicado a que la NBA aproveche la oportunidad de "gran visibilidad" de este evento para "denunciar el historial de derechos humanos del país, especialmente su papel en Sudán".

En un informe reciente, HRW concluyó que contratistas militares privados colombianos, aparentemente contratados por una empresa con sede en EAU, transitaron por instalaciones militares emiratíes antes de ser desplegados en Sudán para apoyar a las FAR, grupo acusado de cometer atrocidades en su lucha contra el Ejército sudanés por el control del país.

HRW envió una carta a la NBA exponiendo sus preocupaciones e instando a la liga a desarrollar una estrategia para mitigar los riesgos relacionados con los derechos humanos, que incluya denunciar públicamente los abusos cometidos por Abu Dabi.

También preguntó si la NBA había aceptado alguna cláusula que limitara su libertad, o la de sus empleados, para pronunciarse públicamente sobre estas cuestiones. Según HRW, hasta el momento la NBA no ha respondido.

Emiratos alberga eventos deportivos, culturales y de entretenimiento de alto perfil para promover una imagen pública de apertura que contrasta con "los esfuerzos del Gobierno por evitar el escrutinio de sus sistemáticas y generalizadas violaciones de los derechos humanos tanto dentro como fuera del país", de acuerdo con HRW.

Durante más de tres años de guerra en Sudán, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado repetidamente el flujo de armas, personal y otros apoyos desde Emiratos hacia las FAR.

Según HRW, el papel de EAU ha contribuido a alimentar un conflicto y una catástrofe humanitaria que ha obligado a 14 millones de personas a abandonar sus hogares y a 4,4 millones a huir de Sudán.

Emiratos ha negado de manera reiterada que proporcione apoyo militar a los paramilitares y sostiene que su asistencia es exclusivamente humanitaria.