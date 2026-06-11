Antonio Martín recuerda a Eduardo Portela como una figura "clave" en el baloncesto español

"Es un día realmente triste para todos nosotros, para toda la ACB, para los clubes que la conforman y para cualquier aficionado al baloncesto", aseguró Martín en un sentido comunicado publicado en la web de la competición.

Asimismo, reconoció que Portela, presidente de honor de la Asociación en los últimos 13 años, fue un modelo a seguir durante su mandato: "Muchas veces, cuando buscamos un espejo en el que mirarnos para entender cómo desempeñar determinadas responsabilidades, en mi caso lo tengo muy claro: basta con mirar a Eduardo y todo lo que hizo".

El actual presidente de la ACB también valoró los "cambios" que introdujo un "transgresor e innovador" Portela durante sus años al frente de la liga, la cual recibió un gran impulso que todavía se observa en la actualidad.

"Hay mil ejemplos: desde la implantación de los tres árbitros hasta la transformación de la Copa del Rey o la manera de entender y presentar los partidos. Quienes hemos venido después no hemos hecho más que recoger el testigo que él dejó e intentar estar a su altura", dijo.

Asimismo, ensalzó su lado más personal y reconoció que está siendo un día duro para toda la familia ACB y también para él mismo, por lo que trasladó sus condolencias a toda su familia.

"He tenido la oportunidad de compartir muchas horas con él en los últimos años y puedo decir que era tremendamente generoso. Es difícil encontrar a alguien tan dispuesto a compartir todo lo que sabía, todo lo que podía aportar, de una manera tan sincera y plena", concluyó.