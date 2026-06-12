Ibon Navarro, nuevo entrenador del Estrella Roja tras desvincularse del Unicaja

El técnico, el más laureados en la historia del conjunto malagueño con la conquista de siete títulos, se unirá al equipo de Belgrado, participante de la Euroliga, y sustituirá a Milan Tomic, entrenador que se había hecho cargo del equipo a finales de mayo tras la salida de Sasa Obradovic.

"Navarro abre un nuevo capítulo en su carrera como entrenador en Belgrado. Hasta ahora se ha caracterizado por un estilo en el que los equipos que dirigía practicaban un baloncesto muy rápido y de alta intensidad, utilizando un gran número de jugadores en rotación. Le deseamos mucho éxito, felicidad y victorias", dijo el club en un comunicado, en el que no aclara la duración del contrato.

El técnico vitoriano, de 50 años de edad, cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto español como asistente y primer entrenador y alcanzó su mejor momento en el Unicaja (2022-2026), con el que ganó dos Ligas de Campeones de la FIBA, dos Copas Intercontinentales, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

En Belgrado se reencontrará con el escolta estadounidense Tyson Carter, al que también dirigió durante una campaña en Málaga.

Su llegada al club coincide con la reciente incorporación de la leyenda serbia Milos Teodosic, anunciado la semana pasada como nuevo director deportivo del Estrella Roja.

Navarro, que acordó su salida con el Unicaja pese a tener un año más de contrato firmado, emprenderá así su primera experiencia en los banquillos fuera de España.