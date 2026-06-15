93-68. El Fenerbahce arrolla al Besiktas y recupera el empate en la serie

Después del tropiezo en el primer duelo, en el que el Besiktas asaltó el Ülker Sports Arena de Estambul y robó el factor cancha al líder de la liga, los locales se repusieron en un partido que dominaron desde el inicio.

Con una ventaja de 13 puntos al descanso, los campeones de Europa en 2025 gestionaron a la perfección la renta hasta el final, con los exteriores estadounidenses Wade Baldwin IV y Talen Horton-Tucker con 17 y 16 puntos cada uno, respectivamente.

El entrenador del Fenerbahce, el lituano Sarunas Jasikevicius, se marchó expulsado por doble técnica a pocos segundos de terminar el primer cuarto.

De esta forma, la serie queda 1-1 y ahora se desplazará al BJK Akatlar Arena para los dos siguientes. En el caso de que perdurase el empate, el quinto y definitivo regresaría a la casa del Fenerbahce.