El técnico Txus Vidorreta se despide del CB Canarias, el equipo de Marcelinho Huertas

En una rueda de prensa junto al presidente del club, Aniano Cabrera, Vidorreta aseveró que toma la decisión convencido de que esta etapa al frente del club se ha terminado y de que "en la vida hay que saber cuándo tu ciclo está llegando a su fin".

"Veía que el proyecto podía necesitar caras nuevas y no hay una sensación de caras nuevas si el entrenador sigue siendo el mismo. Creo que tengo que dar un paso al costado para que el club afronte una nueva etapa con ilusión y mucho entusiasmo", declaró el técnico bilbaíno, que agradeció a su equipo, al club y a la afición los momentos compartidos estos años.

Aunque dijo que puede "equivocarse" con la decisión, sí se mostró convencido de "lo que siente" y aseguró que en muchos momentos a lo largo de la temporada se ha sentido "extenuado y agotado como para poder comenzar una undécima temporada".

"Tal vez yo he tocado techo. Cuando me lo preguntaban siempre encontrábamos algún camino para mejorar. Pero ahora creo que he tocado techo. Para comenzar una nueva temporada y seguir haciendo de las nuestras se necesita una energía que no sé si iba a poder encontrar", resumió el técnico del equipo del brasileño Marcelinho Huertas.

El entrenador aseveró que, temporada tras temporada, el equipo ha estado "muy por encima del umbral que se esperaba" y dijo no arrepentirse de nada pese a los errores que ha cometido "probablemente muchas veces".

Para Vidorreta, estas últimas ocho temporadas han sido "extraordinarias en lo deportivo y más aún en lo personal" y se va, dijo, con la "duda" de si acierta con la decisión, pero con el convencimiento de que quería "salir bien" del club.

Sobre los últimos partidos disputados en el 'play-off' de la Liga Endesa, en el que el equipo cayó en semifinales (3-0) ante el Barcelona, aseguró que ha sido un buen "último baile" con un baloncesto "de primer nivel", si bien aseveró que ha habido "muchas temporadas para la historia".

"Las dos salidas han costado mucho, quizá me costó más la primera porque sentía que aquel ciclo no había acabado", reflexionó Vidorreta sobre su primera etapa en el club (2015-2017) y la actual (desde 2018).

El técnico apuntó que con los 60 años que cumplirá esta semana (20 de junio) no quería que se le "pasara el arroz" para encontrar otro proyecto con el que "volver a crecer y construir".