Los Bulls fichan a Tiago Splitter como nuevo entrenador jefe

Splitter, que en su carrera de jugador militó en el Baskonia antes de competir en la NBA con los San Antonio Spurs, Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers, reemplazará a Billy Donovan en el banquillo de los Bulls.
El brasileño convenció a la dirección deportiva de Chicago tras sus resultados al frente de los Portland Trail Blazers, de los que fue entrenador interino en el último curso.
Splitter llevó a los Blazers a los 'playoffs' tras un balance de 42-40 en la temporada regular.
Tomará las riendas de unos Bulls que pretenden relanzarse tras cuatro años sin clasificarse para los 'playoffs'.