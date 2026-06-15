Pau Gasol: "Mi intención es jugar un papel dentro del nuevo modelo del baloncesto europeo"

Así lo manifestó este lunes el exala-pívot de la NBA en la presentación en Barcelona (noreste de España) de la Pau Gasol Academy by Santander, cuya 22ª edición se celebrará del 29 de junio al 4 de julio con la participación de jóvenes jugadores de más de 30 países.

"Mi papel (en la futura competición) está por definir y estoy abierto a seguir escuchando. Veremos. Tengo cosas en mi vida que he establecido y que para mí son importantes y tengo que ver qué encaja dentro de ella, pero a la vez quiero jugar un papel significativo", señaló el dos veces ganador del anillo de la NBA con Los Angeles Lakers (2009 y 2010).

Estas declaraciones llegan pocos días después de que Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, asegurara que la participación de Gasol en el proyecto de la NBA en Europa era algo que dependía del actual presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Con todo, el campeón del mundo con España en 2006 y dos veces plata olímpica (2008 y 2012) admitió que está intentando seguir "lo más cerca posible" las conversaciones que en los últimos meses están manteniendo la Euroliga, la NBA y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para intentar consensuar un nuevo modelo de competición.

"La situación actual está en vías de proceso y de avanzar. Espero que podamos tener claridad en las próximas semanas de cómo va a ser esta relación o no con la presente Euroliga y la definición del comienzo del proyecto", añadió.

Las personas que decidan "la dirección" del proyecto y el "cómo empezarlo" serán dos de los elementos clave, según Gasol, quien recordó que la llegada de la NBA en Europa de la mano de la FIBA se plantea "como un proyecto de largo recorrido" para conseguir "una mejora importante de la gestión" del baloncesto continental.