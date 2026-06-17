Básquetbol
17 de junio de 2026 a la - 09:15

Caio Pacheco renueva con el Básquet Coruña

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A Coruña, 17 jun (EFE).- El base internacional brasileño Caio Pacheco seguirá una temporada más en el Leyma Básquet Coruña, informó este miércoles la entidad gallega a través de un comunicado de prensa.

Por EFE

El jugador, fichado el pasado verano del Tizona Burgos, ha sido una pieza clave en el sistema de juego del equipo dirigido por Carles Marco, con el promedió 11.5 puntos y 4.8 asistencias en la fase regular de Primera FEB.

Unos números que el brasileño incluso logró mejorar en los siete partidos del playoff de ascenso, en los que promedió 12.9 puntos y 4.5 asistencias para una valoración total de 12.8 créditos.

“Estoy muy contento de seguir la próxima temporada en este equipo. Quiero agradecer a los que confían en mí para ser parte de este proyecto en ACB”, declaró Pacheco, segundo jugador que renueva su contrato tras el ala-pívot internacional montenegrino Dino Radončić.