El Valencia, con Montero de figura, y el Barcelona abren la final de la Liga española

El conjunto valenciano ha perfeccionado esta campaña un sistema de juego que ya mostró la pasada tras el regreso de Pedro Martínez a su banquillo y con ese guion se mide a cualquier reto. Los ajustes en función del rival tienen como objetivo poder mantener sus señas de identidad: defensa agresiva, hambre por el rebote en las dos canastas, juego rápido y lanzamientos en los primeros segundos de posesión siempre que haya oportunidad.

Nada va a cambiar ante el equipo catalán, en parte porque con ese planteamiento hace menos de tres semanas asaltó el Palau Blaugrana (77-102), provocó una sonora bronca de los seguidores locales a los suyos y amarró una segunda plaza que es la que ahora le permite jugar con el factor cancha a favor: en casa los dos primeros encuentros de la serie y el quinto si lo hubiera.

Con esas armas y con actores escogidos y moldeados para poder usarlas, ganó la Supecopa en septiembre, llegó a la Final a Cuatro de la Euroliga y se ha deshecho en estos 'playoffs' del Surne Bilbao Basket y de Joventut liderado por el dominicano Jean Montero, que ha llegado especialmente inspirado a este momento final de la campaña.

Ha habido equipos, no muchos, que han ganado al Valencia esta campaña y menos últimamente, pero seguramente el Barça sea el único que ha conseguido que no juegue a lo que quiere: fue el pasado 19 de marzo en la Euroliga cuando el conjunto de Pascual se impuso por 62-66 tras tejer una telaraña que impidió correr a su rival.

Pero el equipo catalán, digerida la decepción de la Euroliga y tras la confirmación de que Pascual dejará el banquillo al acabar la campaña, llega a esta final 'liberado' y tras haber mostrado una cara poco conocida, con un mayor número de posesiones. Acumula 11 triunfos en sus últimos 13 choques ligueros y ha empezado a traspasar con cierta frecuencia la barrera de los 100 puntos.

La gran duda de la serie es por cuál de sus estilos apuesta el conjunto blaugrana que ha firmado dos brillantes series ante el UCAM Murcia y el La Laguna Tenerife con un juego más acelerado del que solía.

El Valencia Basket tiene para este primer choque la baja segura de Xabi López-Arostegui. Josep Puerto ha empezado a entrenarse con el equipo tras casi mes y medio fuera al empalmar un esguince de tobillo con una enfermedad y aunque su presencia parece complicada en este arranque de la serie, no está descartada. Algo parecido le pasa a Nate Reuvers, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo.

En el caso del Barça, llegará sin bajas al choque y Pascual deberá hacer dos descartes, que en los últimos duelos han sido Miles Norris y Juan Núñez.