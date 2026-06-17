Nueva York se prepara para una marea azul y naranja en la rúa de los Knicks

"Todo el recorrido del desfile es gratis y abierto al público, sin ninguna entrada necesaria. Vengan cuanto antes, ya que se formarán aglomeraciones rápidamente", anunció la NYPD en un comunicado en el que detalló que la policía hará controles de seguridad a cada asistente de la rúa.

El inicio del desfile de los Knicks está programado a las 10:00 hora local (14:00 GMT), mientras que la NYPD abrirá los accesos a las localidades para presenciar la celebración hasta cuatro horas antes, a las 06:00 hora local (10:00 GMT).

Pese a ser día laboral y por la mañana, se espera una asistencia multitudinaria en las calles del 'downtown' de Nueva York. La NYPD cortará muchas de las vías cercanas al recorrido del desfile y pedirán identificarse "adecuadamente" a todas las personas que tengan que cruzar calles cortadas para ir a su casa o a trabajar.

Entre los objetos prohibidos, no se podrá llevar ningún tipo de mochilas, botellas de agua de cristal o metal -solo de plástico-, sillas, neveras portátiles, mascotas, cochecitos de bebés o paraguas, pese a la ligera probablilidad de lluvia para Manhattan el jueves.

Entre los personajes más esperados de la rúa están el puertorriqueño José Alvarado, nacido en Brooklyn; el dominicano Karl-Anthony Towns, nacido en Nueva Jersey; la estrella del equipo y MVP de las Finales, Jalen Brunson; o el técnico Mike Brown, que logró su primer anillo como entrenador jefe.

El desfile dará el pistoletazo de salida en el bajo Manhattan y subirá por la icónica avenida de Broadway durante el tramo conocido como el Cañón de los Héroes hasta llegar a la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla.

Mamdani conducirá un acto de celebración del anillo en el que entregará las llaves de Nueva York al equipo de los Knicks, una tradición simbólica de la ciudad. La ceremonia contará con también discursos, invitados especiales y actuaciones musicales.

El evento de la Alcaldía no estará abierto al público. Sin embargo, Mamdani rifó 600 entradas gratuitas para que centenares de aficionados puedan vivir la ceremonia en directo.