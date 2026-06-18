El pívot Amar Sylla no continuará en el Surne Bilbao

Sylla, de 24 años, y que ocupaba plaza de jugador de formación, fichó por el equipo de Miribilla en 2024 y en esta dos temporadas ha jugado 67 partidos a las órdenes de Jaume Ponsarnau.

El club bilbaíno agradece al pívot su "cercanía, trabajo e implicación en su rol" que considera "una de las claves" para conquistar los dos títulos de la Copa FIBA Europa.

Con la salida de interior africano la plantilla bilbaína queda conformada por ahora por diez jugadores. Margiris Normantas, Martin Krampelj, Luke Petrasek y Darrun Hilliard renovaron recientemente y siguen con contrato en vigor Tryggvi Hlinason, Harald Frey, Aleix Font y Bassala Bagayoko, aunque desde el club no se descarta la marcha del pívot maliense.

Además, el Bilbao Basket ha cerrado sus dos primeros fichajes, el húngaro Adam Somogyi y el esloveno Dan Duscak, ambos bases y jugadores de formación.