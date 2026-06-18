Miles de personas se echan a las calles en Manhattan para seguir el desfile de los Knicks

El recorrido acabará en la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla y entregará las llaves de la ciudad a los campeones.

Desde antes del amanecer, aficionados llegados de los cinco distritos neoyorquinos comenzaron a concentrarse a lo largo del recorrido entre Battery Park y el consistorio.

El acceso a las zonas de espectadores en el recorrido abrió a las 06:00 hora local (10.00 GMT) y en torno a las 08.00 hora local (12.00 GMT) el aforo ya se había completado.

La expectación es tan grande que miles de personas buscaban cualquier punto desde el poder ver observar el paso de los jugadores, constató EFE. Algunos aficionados incluso llegaron durante la madrugada para asegurarse un lugar.

El entusiasmo refleja la importancia de un campeonato que ha puesto fin a más de medio siglo de espera para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

Aunque los Knicks conquistaron los títulos de 1970 y 1973, nunca habían disfrutado de un desfile de estas dimensiones, por lo que la celebración de este jueves es la primera de este tipo en los 80 años de historia del equipo.

El base Jalen Brunson, elegido jugador más valioso de las Finales, y figuras como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges son algunos de los nombres más ovacionados por la afición.

La ciudad ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, con más de 10.000 agentes, la mayor cifra destinada a un evento planificado en Nueva York, después de los incidentes registrados durante las celebraciones espontáneas el pasado fin de semana tras la consecución del título.

Entre la marea naranja y azul asistente, los colores de los Knicks, predomina un ánimo festivo y la urgencia por no perderse un momento histórico para muchas generaciones.

También resonaban los acordes de "Empire State of Mind", la canción de Alicia Keys y Jay-Z convertida desde hace años en un himno oficioso de los Knicks y que estaba previsto que la cantante neoyorquina interpretara durante el acto en el ayuntamiento.