Dusty May alcanza un acuerdo con los Mavericks para ser el nuevo entrenador jefe

May reemplazará a Jason Kidd en el banquillo de unos Mavericks en busca de relanzarse tras una última temporada deslucida, acabada fuera de los 'playoffs' con un balance de 26 victorias y 56 derrotas.
Los Mavericks viven un período muy complicado tras la salida, en febrero de 2025, de Luka Doncic con destino Los Ángeles Lakers.
Los texanos también dejaron salir en 2022 a Jalen Brunson, que fue MVP de las últimas Finales NBA con los New York Knicks.
Los Mavericks de Dusty May tendrán la novena elección en el draft NBA de este martes y miércoles, en el que su exjugador en Michigan Aday Mara es elegible.