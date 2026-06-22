Jaka Lakovic entrenará a La Laguna Tenerife tras la marcha de Vidorreta

El entrenador del Dreamland Gran Canaria hasta abril de este año sonaba hace días como el nuevo ocupante del banquillo tinerfeñista.

En sus primeras declaraciones como técnico aurinegro, Lakovic asegura que afronta este "nuevo camino" con "una nueva energía y la máxima ilusión".

También asegura que se incorpora a un club "con identidad y ambición", y que goza del apoyo de una afición que "nunca deja de creer".

"Es momento de empezar a escribir una nueva historia. Nos vemos en la cancha. ¡Vamos Canarias!", clama Lakovic en el vídeo con el que el club anuncia su fichaje en redes sociales.

De 48 años, como jugador Lakovic jugó, entre otros equipos, en el Panathinaikos griego y en el Barça, conjunto con el que conquistó dos ligas ACB, en 2009 y 2011, una Supercopa de España y una Euroliga, en 2010.

Como internacional esloveno fue uno de los referentes de su selección durante más de una década y disputó cuatro ediciones del Eurobasket y dos mundiales.

En 2015 anunció su retirada de las pistas de juego y comenzó una breve etapa como parte del cuerpo técnico de Eslovenia, hasta que en 2017-2018 comenzó su trayectoria como entrenador ayudante en el banquillo del Bilbao Basket, en aquel momento bajo las órdenes del croata Veljko Mršić, para después ocupar la primera posición en este mismo club.

En el verano de 2022 fichó por el Dreamland Gran Canaria y, en su primera temporada, condujo al equipo amarillo a conquistar la Eurocopa, el primer título continental de la historia del club.

Bajo su dirección, además, el conjunto insular se clasificó de forma consecutiva para las eliminatorias por el título de la Liga Endesa.

En la temporada 2025-26 y, ante los malos resultados deportivos, el club grancanario decidió prescindir de sus servicios como entrenador tras haber completado 129 encuentros de ACB con 62 victorias y 67 derrotas.

Lakovic sustituye en las filas laguneras al vasco Txus Vidorreta, el entrenador más laureado de la historia del club, con quien el conjunto aurinegro conquistó dos Ligas de Campeones de la FIBA y dos Copas Intercontinentales, además de un subcampeonato de Copa del Rey y numerosas clasificaciones a los play-off de la ACB, la última este año hasta semifinales tras caer contra el Barça, pero eliminar al Real Madrid en cuartos.