Karim López busca hacer historia en el draft NBA: "No dimensionaba tanto este momento"

"Solo queda un día. Las emociones son más grandes. Hace unos días cuando entrenaba con los equipos estaba lleno de ansiedad. Pero ahora que ya no tengo nada más que hacer, me estoy dando cuenta de la experiencia. Estoy feliz y emocionado", expresó el mexicano en la atención a medios organizada por la NBA en el hotel Lotte New York Palace un día antes del draft.

La edición de esta temporada del draft tendrá lugar el martes 23 y el miércoles 24 de junio en el Barclays Center de Nueva York, hogar de los Brooklyn Nets de la NBA y de las New York Liberty de la WNBA.

Se espera que López salga elegido este martes 23 de junio entre las posiciones 10 y 20, lo que le convertiría en el primer jugador nacido en México en ser elegido en primera ronda.

"Representa algo muy importante para todos los mexicanos", apuntó López.

López dijo que tuvo seis o siete entrenamientos con equipos, que fueron "muy bien" y donde demostró "muchas cosas que quería demostrar".

"El mejor entrenamiento fue con Dallas. Fue en el que jugué tres contra tres, que soy mejor en ese estilo. Todos los equipos en los que jugué en directo no sabían que podía pasar tan bien y están impresionados", agregó.

López se fue a los 14 años a jugar con el Joventut de Badalona, pasó por varios equipos catalanes y luego jugó en los New Zealand Breakers.

"Mi paso por Badalona fue muy especial, muy bonito para mí. Creo que fue una experiencia que me marcó, tanto como persona como jugador. Me fui de mi casa a los 14 años, a vivir en otro país, en otro continente muy lejos de casa. Y sin mi familia, yo solo. Fue un impacto cultural, pero creo que siempre supe que iba a ser algo que me iba a ayudar en el camino y que iba a ser algo que era necesario", explicó el mexicano.