La prensa alemana se rinde al español Pedro Callés tras ganar la liga con el Alba Berlín

"Tras ir 20 puntos por detrás al descanso, el Alba Berlín acabó proclamándose campeón en el decisivo quinto partido de la final contra el Bayern Múnich", destacó en su sección de baloncesto el semanario deportivo Kicker, que alabó una "increíble remontada" del equipo berlinés.

Por su parte, las páginas deportivas del diario Bild, el periódico más leído de Alemania, calificaron la gesta de los de Callés en mayúsculas y entre signos de exclamación como "¡INCREÍBLE!".

La victoria del equipo de la capital alemana era "la primera vez en la historia" del campeonato de baloncesto alemán en la que el club visitante gana el quinto partido de una final, destacó el Bild.

Para dicho diario, la victoria berlinesa fue el colofón de una "final histórica", en la que Callés, de 42 años, negó el título al legendario entrenador serbio Svetislav Pesic, quien dirigió el domingo su último partido como técnico tras una carrera plagada de éxitos y tras haber dirigido las plantillas de grandes de Europa, como el Barcelona o la selección de Alemania.

El diario generalista Südeutsche Zeitung señaló a cuenta de la victoria del Alba Berlín que fue la "mentalidad del equipo" lo le llevó a conseguir un triunfo "inesperado", porque, entre otras cosas, sobre Callés se decía que "no era capaz de ganar" llegados los playoffs.

El Berliner Morgenpost, uno de los periódicos de la capital alemana, se rindió en sus páginas deportivas ante un club que logró una victoria en una temporada para la que "no hay palabras".

"Los berlineses demuestran de forma impresionante lo que se puede conseguir con unos valores especiales, con corazón y pasión", señaló este diario.

Por su parte, el también diario generalista Die Welt, editado en Berlín, destacó que la victoria berlinesa se produjo "gracias a una remontada impresionante", un triunfo en el que los de Callés supieron "arrebatar" el título al Bayern Múnich en la capital bávara, según el término empleado por el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Callés, que llegó al banquillo del Alba Berlín en marzo de 2025 después de la destitución de Israel González -para el que el ahora victorioso técnico había ejercido de segundo-, logró para el equipo de la capital alemana su duodécimo título liguero.