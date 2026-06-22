Obradovic: "Los jugadores necesitan entender lo que significa jugar para el Panathinaikos"

En un acto con rueda de prensa posterior celebrado en el OAKA de Atenas (Grecia) y acompañado por el presidente de la entidad helena, Dimitris Giannakopoulos, el mítico entrenador de 66 años reconoció las "altas expectativas" del equipo y prometió trabajar desde este mismo lunes.

“Lo más importante es cómo convencer a los jugadores, que están frente a todos nosotros, que son lo más importante, y necesitan entender lo que significa jugar para el Panathinaikos; ese es nuestro trabajo. Porque la afición aquí siempre quiere ver un equipo que luche, los malos días son malos días, pero tenemos que estar unidos. Tenemos que darlo todo y todo saldrá bien. El resto creo que es muy sencillo. Este club siempre quiere ser el mejor”, dijo a los medios.

Obradovic regresa a la que fue su casa de 1999 a 2012. En catorce años con el equipo del trébol ganó cinco Euroligas (2000, 2002, 2007, 2009 y 2011), 11 Ligas y 7 Copas de Grecia.

La pasada temporada dimitió como entrenador del Partizan de Belgrado en el mes de noviembre, después de criticar la actitud de varios de sus jugadores.

Decidido a no regresar hasta el final de la campaña, ahora volverá a estar al mando del 'Pao', que perdió en las finales de la liga griega ante su principal rival, el Olympiacos, y no pudo acceder a la Final a Cuatro de la Euroliga, la cual se celebró en su estadio.

“El momento en que volví a pisar la cancha después de noviembre fue algo especial para mí. La sensación que tengo cuando estoy en la cancha me impulsa y soy la persona más feliz del mundo. Estoy seguro de que tendré esta sensación cada vez que salga a la cancha y tenga la oportunidad de trabajar con mis jugadores. A partir de ahí, todo comienza”, aseveró.

Por su parte, el controvertido Giannakopoulos celebró la llegada de la leyenda de los banquillos y la valoró por encima de la última Euroliga cosechada por el equipo en 2023, con el turco Ergin Ataman como técnico, el cual salió del equipo este mismo mes.

"Esto es más que un día histórico para el Panathinaikos… La alegría de los aficionados es incluso mayor que ganar la Euroliga. Este es el día más importante en muchísimos años", aseguró el mandatario.

Con experiencia también en otros equipos como el Joventut Badalona, el Real Madrid, el Pallacanestro Treviso o el Fenerbahce, Obradovic se reencontrará con el base Kostas Sloukas, uno de los actuales referentes del 'Pao', y pieza clave de su Fenerbahce, con el que conquistó la Euroliga en 2017.