El exterior polaco Andrzej Pluta, tercer fichaje del Bàsquet Girona

Pluta, de 26 años y 1,90 metros, se ha comprometido con el Girona por dos temporadas y viene de ser campeón y 'MVP' de la final de los 'play-off' de la liga polaca con el Legia Varsovia.

Ya había sido elegido como jugador más valioso de la fase regular de la liga polaca, con 12,8 puntos, 2,1 rebotes, 6,4 asistencias y 13 créditos de valoración por partido.

Esta última temporada también ha disputado la Liga de Campeones de la FIBA, con unas cifras de 15,2 puntos, 2,8 rebotes, 5,3 asistencias y 12,7 créditos de valoración por encuentro.

En la temporada 2016-2017 disputo un partido con el Real Betis Energía Plus en la Liga Endesa y se convirtió en uno de los debutantes más jóvenes de la historia de la competición, con apenas 16 años, 5 meses y 24 días.

También ha militado en el Estudiantes y el Ourense, y es internacional con la selección absoluta de su país.

El director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que es un jugador "en una clara línea ascendente y en un momento de madurez ideal para dar este gran salto".

San Emeterio ha admitido que ya hacía un par de años que seguían al jugador, que aportará "capacidad de generación para los compañeros", pero que a su vez tiene "una gran capacidad anotadora".

Pluta se suma a Isaac Vázquez, otro base o escolta, y al ala-pívot Aljaz Kunc como caras nuevas del equipo de Moncho Fernández para la temporada del debut en competición europea.