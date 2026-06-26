El Besiktas y el R. Madrid jugarán la Euroliga, que tendrá 24 equipos la temporada 2027-28

Los graves problemas económicos del Mónaco le han dejado fuera de la Euroliga, que ha otorgado un invitación por un año al Besiktas turco -como subcampeón de la Eurocopa y tras la renuncia del campeón, JL Bourg francés- y de nuevo al París Basketball, que volverá a disputar la primera competición europea, cuyo inicio está previsto para el 24 de septiembre.

Respecto a la futura ampliación del torneo a 24 equipos, la Euroliga ha acordado garantizar "el principio de que todos sigan enfrentándose entre sí", por lo que trabajará para "una mayor integración en el calendario general del baloncesto europeo".

Asimismo, la Junta Directiva de la Euroliga aprobó la renovación de la licencia de diez años del Real Madrid, tras completarse el proceso correspondiente el pasado 22 de junio.

Además, el director ejecutivo de la Euroliga, Chus Bueno, informó a la junta sobre el proceso de transformación en franquicias de las actuales licencias de larga duración de los clubes y también sobre el proceso de evaluación para la asignación de futuras franquicias, que comenzará formalmente este 1 de julio.

Según pudo saber EFE, esta expansión de la competición por un valor de 400 millones de euros (unos 456 millones de dólares) reportará 30 millones de euros (unos 34 millones de dólares) a cada uno de los trece clubes fundadores de la Euroliga, que se convertirán en franquiciados permanentes.

De hecho, la Euroliga ya ha recibido diecisiete ofertas procedentes de clubes ya existentes (14) y también de otras ciudades interesadas, como Londres, Roma o Berlín, que desean convertirse en franquiciados.

La junta también ratificó este viernes el nuevo formato de competición de la Eurocopa, ampliada a 32 equipos y que empezará el 29 de septiembre.

La fase regular contará con cuatro grupos de ocho equipos, y los dieciséis mejores equipos avanzarán a la fase de eliminatorias. Estas constarán de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, disputándose todas las series al mejor de tres partidos.

Por otra parte, se aprobó la creación de la Supercopa, un nuevo torneo que en su primera edición se celebrará el 18 y 19 de septiembre de este año y del que la Euroliga avanzará más detalles próximamente respecto al formato de competición y los cuatro equipos participantes.

"Estamos increíblemente orgullosos de reunir en nuestras competiciones a los 52 mejores clubes de toda Europa, representando a los mercados de baloncesto más importantes del continente y, al mismo tiempo, abriendo oportunidades para territorios emergentes", declaró Bueno tras la reunión.

El director ejecutivo de la Euroliga destacó el "gran interés" que en las últimas semanas han mostrado "clubes, inversores y ciudades" para convertirse en franquicias.

"Desde que pusimos en marcha el plan de franquicias, ya hemos conseguido una valoración de mercado de 1.400 millones de euros (unos 1.600 millones de dólares), lo que supone duplicar la valoración del año anterior. Dada la dinámica actual, prevemos volver a duplicar esa cifra en las próximas dos temporadas, lo que nos situaría en camino de alcanzar una valoración de 4.000 millones de euros (unos 4.560 millones de dólares) en un plazo de tres a cuatro años", ha sentenciado.