El veterano Thiemann regresa a Alemania de la mano del Bayern de Múnich

Thiemann, campeón del mundo en 2023 y de Europa en 2025 con la selección alemana de baloncesto, pasó varios de los mejores años de su carrera en el principal rival del Bayern, el Alba Berlín, reciente campeón nacional y entrenado por el español Pedro Calles.

Tras vestir la camiseta de los berlineses de 2018 a 2024, hace dos años emprendió su primera aventura fuera de su país para incorporarse al Gunma Crane Thunders de la liga japonesa.

Ahora, regresa a la Bundesliga (BBL) consolidado como uno de los jugadores con más experiencia del país, siendo capaz de jugar como ala-pívot o como pívot.

“Tras dos años en Asia y lejos de casa, tengo muchas ganas de volver a Alemania y unirme al FC Bayern. Me alegra reencontrarme con tantas caras conocidas de la selección nacional en Múnich y poder competir con ellos al más alto nivel europeo. Estoy deseando afrontar los nuevos retos y, con suerte, cosechar muchos éxitos en la BBL y la Euroliga”, declaró el jugador a los medios del club.

El Bayern cayó hace sólo unos días en la eliminatoria final de la BBL ante el Alba de Calles y no alcanzó las eliminatorias en la Euroliga.

Asimismo, se despidió de su entrenador, el serbio Svetislav Pesic, que anunció su retiro de los banquillos a los 76 años.

A falta de confirmar quién será el técnico de la próxima temporada, Thiemann se convierte en el primer refuerzo del Bayern este verano.