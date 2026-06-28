El alero Bonzie Colson regresa al Maccabi Tel Aviv

Colson, que ya jugó en el conjunto israelí de 2022 a 2024, defendió los dos últimos cursos la camiseta del Fenerbahce turco, donde ganó la Euroliga en el 2025.

"Estoy increíblemente feliz y agradecido de reunirme con mi familia del Maccabi. Desde el momento en que me fui, este club, la afición y la ciudad de Tel Avív siempre han tenido un lugar especial en mi corazón. Quiero agradecer a los propietarios, a la directiva y al cuerpo técnico su confianza en mí y por hacer posible este regreso. Estoy emocionado y listo para empezar a trabajar y crear más recuerdos especiales juntos", declaró el jugador a los medios del club.

El Maccabi calificó a Colson como "uno de los jugadores más queridos, exitosos y enérgicos del Salón de la Fama" del club.

El entrenador, Oded Katash, se mostró "muy contento" por su vuelta: "Todos lo queremos, conocemos su profesionalidad, su energía y su conexión con el club".

Colson, de 30 años y 1,98 metros de altura, promedió la pasada campaña 7,1 puntos, 3 rebotes y 8,7 de valoración en la Euroliga.