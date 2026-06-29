El anotador Carsen Edwards es nuevo jugador del Zalgiris

Procedente del Virtus de Bolonia italiano, el exterior fue el quinto clasificado en la tabla de mejores anotadores de la pasada competición europea, con un promedio de 17,3 puntos por partido.

A esos guarismos se le suman 2,2 asistencias, 2,3 rebotes y 11 tantos de valoración.

El escolta de 28 años y 1,80 metros de altura se suma así al juego exterior del equipo lituano, que sustituirá al base Sylvain Francisco, una de sus principales estrellas, que regresará a Francia para jugar en el renovado Asvel Lyon-Villeurbanne de Tony Parker.

"Nuestras conversaciones dentro de la directiva comenzaron cuando supimos que Sylvain Francisco podría irse. (...) Nos dimos cuenta de que no podríamos cubrir su salida con un solo jugador (...). Utilizamos muchos análisis, vimos cómo Edwards encajaba con los jugadores que ya teníamos o con los que potencialmente queríamos ver en nuestro equipo. Nos dimos cuenta de que su perfil era el adecuado para nosotros, así que estamos muy contentos de haber podido ficharlo", declaró el director deportivo del Zalgiris, Gediminas Navickas.

Edwards con pasado también en otros clubes de la Euroliga como el Fenerbahce o el Bayern de Múnich, se une así al base Saben Lee, cuyo fichaje también fue confirmado por el club lituano hace unos días.