El internacional argentino Zurbriggen se incorpora al Movistar Estudiantes

El jugador de Santa Fe (este de Argentina), de 1,85 metros y 29 años, "se convierte en la primera incorporación del nuevo proyecto de Movistar Estudiantes", entidad que acaba de ser adquirida por el empresario Diego Megía, experto en banca de inversión y cofundador de CRIS contra el Cáncer.

Zurbriggen es, a criterio del club español, que no aclara en su nota la duración del contrato, "un jugador versátil, competitivo y con experiencia al máximo nivel que llega tras una trayectoria consolidada tanto en Argentina como en España".

Según el director deportivo del club, Íñigo de la Villa, su incorporación es clave en la construcción del nuevo proyecto deportivo. "Representa exactamente el tipo de jugador sobre el que queremos construir este equipo", explica.

Argentino y con pasaporte italiano, Zurbriggen se formó en el Club Banco Básquet de su ciudad natal, y dio el salto al baloncesto profesional con el conjunto Obras Sanitarias, donde se convirtió en una de las grandes referencias de la Liga Nacional argentina, donde fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2020-2021.

Después llegó a España para incorporarse al Monbus Obradoiro, donde disputó tres temporadas en la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español).

Posteriormente inició una etapa en Primera FEB, competición que conoce a la perfección tras defender las camisetas de Baloncesto Fuenlabrada (2024-2025) y Hestia Menorca (2025-2026), y en la que jugará con el Estudiantes.

En su última campaña en el conjunto balear, se ha consolidado como uno de los jugadores más completos de la categoría, al promediar 12,7 puntos y 19,1 de valoración en los 29 partidos que disputó.