El Obradoiro renueva a Sergi Quintela, Barrueta y Dos Anjos

Los tres jugadores tienen experiencia en la máxima categoría del baloncesto español. Quintela ha disputado un total de 97 partidos con la camiseta del Breogán, 34 de ellos en el curso 2023-24, el último que militó en el conjunto lucense antes de firmar por el Obradoiro.

Un partido más que su compañero acumula el pívot Felipe Dos Anjos en la ACB, en la que ha jugado con San Pablo Burgos (4 partidos), Bilbao Basket (29) y Andorra (65).

Por su parte, el cubano Yunio Barrueta se estrenó en la liga Endesa con la camiseta del Básquet Coruña en el curso 2024-25, en el que los naranjas acabarían perdiendo la categoría solo un año después de su histórico ascenso.

Bajo la dirección de Diego Epifanio, quien el pasado verano se lo llevó a Santiago, Barrueta promedió 11.3 puntos, 3.2 rebotes y 0.5 asistencias en 34 partidos.