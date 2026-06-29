La Fiscalía en EE.UU. imputa a Malik Beasley y Ed Davis por amaño de apuestas

Beasley y Davis, que compartieron vestuario en la temporada 2020-21 en los Minnesota Timberwolves, se suman a Terry Rozier, Jontay Porter y Damon Jones, implicados en casos anteriores.

Según la acusación, Davis y Beasley se pusieron de acuerdo para manipular el rendimiento de este último en cuatro partidos de la temporada 2023-24. En ese momento Davis militaba en los Cleveland Cavaliers y Beasley en los Milwaukee Bucks.

A pesar de haber ganado más de 60 millones de dólares a lo largo de su carrera, Beasley acumuló millones de dólares en deudas de juego, por lo que Davis le prestó dinero.

Según la acusación, el jugador habría saldado parte de esa deuda con Davis participando en el presunto amaño de apuestas relacionadas, entre otros parámetros, con su número de rebotes.

"La única forma de ganarle a Las Vegas (las casas de apuestas) es apostando en deportes. En todo lo demás, tienen ventaja", escribió Davis a Beasley en un mensaje de texto incluido en la acusación.

El plan se habría venido abajo cuando Beasley no logró quedar por debajo de la cifra de rebotes fijada para las apuestas en el último de los cuatro partidos investigados, contra los Brooklyn Nets. La Fiscalía imputó a otras tres personas en el caso, incluyendo el agente de Davis, todos con varios cargos en su contra.

Beasley disputó con los Detroit Pisotns su última temporada en la NBA en la 2024-25 y negociaba una renovación por tres años y 42 millones de dólares cuando la franquicia retiró la oferta tras ser informada de que el jugador estaba siendo investigado.

En total, Beasley disputó nueve temporadas en la NBA, mientras que Davis permaneció doce años en activo.