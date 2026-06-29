Relevo rioplantense en el Barça: sale el argentino Marcos y regresa el uruguayo Ubal

Marcos, que en julio cumplirá 25 años y mide 1,90 metros, recaló el pasado verano en el Barça con un contrato de dos años, pero ha llegado a un acuerdo con el club catalán para salir este verano, y su futuro apunta al UCAM Mucia.

El rosarino llegó a la cantera 'culer' en 2019 procedente del Peñarol de Mar del Plata y jugó cedido dos cursos en el Força Lleida y otro en el Bàsquet Girona antes de que el club de Fontjau lo fichara libre en el verano de 2024.

El Barça lo recuperó el verano pasado para dar profundidad a la plantilla y emplearlo, sobre todo, en la Liga Endesa, pero Marcos ha tenido poca continuidad.

Con todo, ha ganado protagonismo en el tramo final del curso, y ha terminado con un promedio de 4,5 puntos y 1,8 asistencias en 14 minutos en 39 partidos de Liga Endesa, y 2 puntos y 1,3 asistencias en 8 minutos en 31 partidos de la Euroliga.

Por su parte, Ubal, que en julio cumplirá 24 años y mide 1,98 metros, regresará al Barça después de promediar 9,6 puntos, con un 30% en triples, 3,4 rebotes y 1 asistencia en más de 19 minutos en 31 partidos de la Liga Endesa con el Baxi Manresa la pasada temporada.

El jugador uruguayo llegó al baloncesto formativo azulgrana la temporada 2020-21 y debutó con el primer equipo al año siguiente. Sin espacio en el Palau Blaugrana, encadenó cesiones en el Breogán, Bilbao y Palencia antes de desvincularse del Barça en el verano de 2024. Después jugó una campaña en el Coviran Granada y la última en Manresa.

Ubal, al que le quedaban tres años de contrato con su actual club, cuenta como cupo formativo en la Liga Endesa -una condición que Marcos no cumple- y que ha potenciado la apuesta del Barça por el charrúa, ya que con la salida del pívot Willy Hernangómez, que termina contrato este verano, el Barça se quedaba con cuatro cupos (Shengelia, Parra, Núñez y Brizuela).

Además de Ubal, el Barça ha cerrado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), y del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) -todos ellos a falta de confirmación oficial-, y trabaja para firmar al también base Umoja Gibson (Cedevita Ljubljana).

Asimismo, el club azulgrana anunciará en los próximos días la salida de los jugadores que terminan contrato este martes 30 de junio: los bases Tomas Satoransky y Nico Laprovittola, el escolta Myles Cale, el ala-pívot Miles Norris, y los pívots Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, además del entrenador Xavi Pascual, que rescindirá de forma unilateral su contrato, al que restaban dos temporadas.