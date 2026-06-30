El Barça confirma las salidas de Hernangómez, Satoransky, Norris, Cale y Marcos

Estas bajas se sumarán a las ya conocidas del pívot Jan Vesely, que se retira, y del entrenador Xavi Pascual, que pagará la cláusula de rescisión de su contrato para enrolarse en el Dubai Basketball. Asimismo, se espera que el club anuncie en los próximos días las salidas de Nico Laprovittola y Youssopha Fall, que también acaban contrato este martes.

Hernangómez llegó al Barça en el verano de 2023 procedente de la NBA, donde había disputado siete temporadas. Sin embargo, el interior madrileño se marcha sin ningún título y sin haber cumplido las expectativas que generó su fichaje, reducido a un papel residual por los tres entrenadores que le han dirigido en el Palau Blaugrana: Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual.

Por su parte, Satoransky, que ya estuvo en el Barça entre 2014 y 2016, regresó al club en 2022 tras su paso por la NBA, atraído por el proyecto que en aquel momento encabezaban Sarunas Jasikevicius y Nikola Mirotic, y en su primera temporada ganó la Liga Endesa de 2023, el último título de la sección. "Pensaba que íbamos a tener un proyecto para muchos años con Mirotic y Saras, y eso no se ha cumplido", admitió la semana pasada.

El base, que ha sido una pieza importante para todos los técnicos, se ha visto lastrado por las lesiones en los últimos tiempos. "Llegó un momento en que no podía más de la espalda. Es la peor lesión que he tenido. Mis minutos en los últimos tres años no han estado muy bien manejados", afirmó el checo, el único director de juego disponible durante muchos meses a causa de las bajas y la falta de refuerzos.

En su comunicado, el Barça ha agradecido "la implicación" de Satoransky, capitán del equipo, y le ha definido como "un ejemplo de sacrificio físico y de esfuerzo". El base se marcha como el jugador del Barça que ha repartido más asistencias en la Euroliga (888 en 207 partidos) y el segundo máximo pasador en la Liga Endesa (925 en 229 encuentros).

Menos implicación han tenido Cale y Norris, que recalaron en el club el pasado verano como fondo de armario y han tenido un papel secundario, y el joven Marcos.

Criado en el baloncesto formativo azulgrana desde 2019, y cedido entre 2021 y 2024, el argentino regresó club el pasado verano con un contrato de dos temporadas, pero ha alcanzado un acuerdo para desvincularse del Barça y su futuro apunta al UCAM Murcia, en busca de más oportunidades.

Asimismo, en el capítulo de altas, el Barça ha cerrado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa) -todos ellos a falta de confirmación oficial-, y trabaja para firmar al también base Umoja Gibson (Cedevita Liubliana).