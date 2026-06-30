LeBron James se despide de los Lakers: "Fue un honor"

"Gracias a vosotros", escribió LeBron en X al contestar al mensaje de agradecimiento de los Lakers.

James, de 41 años, aseguró que fue un honor estar en los Lakers e intentar "dar continuidad a la grandeza y al legado" de la franquicia.

"¡Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa!", concluyó.

LeBron seguirá jugando en la NBA en la próxima temporada y los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers figuran entre los posibles destinos del máximo anotador histórico de la liga.