Básquetbol
30 de junio de 2026 a la - 17:55

LeBron James se despide de los Lakers: "Fue un honor"

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Houston (EE.UU.), 30 jun (EFE).- LeBron James definió como "un honor" haber llevado la camiseta de Los Ángeles Lakers, franquicia de la que se despidió este martes para entrar en la agencia libre de la NBA.

Por EFE

"Gracias a vosotros", escribió LeBron en X al contestar al mensaje de agradecimiento de los Lakers.

James, de 41 años, aseguró que fue un honor estar en los Lakers e intentar "dar continuidad a la grandeza y al legado" de la franquicia.

"¡Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa!", concluyó.

LeBron seguirá jugando en la NBA en la próxima temporada y los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers figuran entre los posibles destinos del máximo anotador histórico de la liga.