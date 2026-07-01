España, a amarrar el liderato de grupo ante el colista Dinamarca

'La Familia', cuyo liderato está virtualmente certificado, con Georgia como único opositor, jugará este jueves en la Caja Mágica para mantener sus buenas sensaciones y acceder a la próxima ronda de clasificación con todo victorias, ya que los triunfos y las derrotas son acumulables y cuentan para la siguiente fase.

Para no acabar como líder del grupo A, España debería caer en estos dos próximos compromisos y Georgia ganar, primero a Ucrania, y después a la selección por una mínima de 30 puntos.

En el entrenamiento de este jueves, el seleccionador nacional, Chus Mateo, remarcó la importancia del duelo ante los daneses, que, pese a no haber conseguido ninguna victoria, son un rival peligroso.

"Un partido importante. Espero que estemos transmitiendo bien la importancia de lo que supondría una victoria más. Dinamarca es un rival aguerrido. Seguramente nos va a poner muchas trabas y las cosas difíciles y nosotros tenemos que estar tranquilos", analizó Mateo antes del entrenamiento del equipo en la Caja Mágica.

Una de las dificultades de esta ventana es el estado de forma de los jugadores, ya que muchos de ellos terminaron de competir hace meses y otros hace tan solo hace unos días. Pese a ello, el técnico confía en que se pueda dar un buen papel y no se note demasiado sobre la cancha.

"Hay una disparidad de ritmos, de competición y estados de forma diferentes. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a todas estas cosas. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar. Estamos encantados y agradecidos de tenerles (a los jugadores) y ellos van a hacer todo lo posible para dar el máximo. Trataremos que no se note tanto esa disonancia", aseveró.

Pese a que el domingo habrá un nuevo encuentro en Tiflis ante Georgia, Mateo insiste en que la idea es "el presente" y se centra en Dinamarca: "De momento vamos a pensar en sacar este partido".

El destino ha querido que las selecciones españolas masculinas de fútbol y baloncesto jueguen el mismo día. El equipo de Luis de la Fuente lo hará ante Austria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así, Mateo dijo que estarían pendientes una vez terminen su duelo ante Dinamarca.

"Desearle tanto a Luis de la Fuente como a la selección española de fútbol la máxima de la suerte. Estamos muy pendientes de ellos. Nosotros estaremos muy pendientes de nuestro partido, pero justo cuando acabe estaremos pendientes y a ver si podemos pasar a los octavos de final. Ojalá que el deporte español, tanto en fútbol como en baloncesto, pues tenga buenas actuaciones. Ahora ellos en el Mundial, y nosotros ojalá dentro de un año en Catar 2027", deseó.

Dinamarca contará con varios de sus mejores jugadores para esta ventana, algunos con pasado en la acb, como Iffe Lundberg o Kevin Larsen, o jóvenes talentos como Tobias Jensen.

España, ya clasificada para la siguiente ronda, buscará acabar invicta en este fase de clasificación. La suma acumulada contará para la fase posterior, cuyos rivales saldrán del grupo B, en el que actualmente están Grecia, Portugal, Montenegro y Rumanía.