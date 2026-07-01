Los Angeles Lakers adquieren Walker Kessler en un traspaso con los Utah Jazz

Kessler era agente libre restringido este verano, lo que permitía a los Jazz igualar las ofertas que otras franquicias realizaran al pívot.

Con este movimiento, el jugador de 24 años firmará un contrato por 4 años y 130 millones de dólares con la franquicia de Utah, y será traspasado a los Lakers por las selecciones de primera ronda del 'draft' de los angelinos en 2031 y 2033, además de intercambiar las de 2028 y 2030.

Kessler solo disputó cinco partidos la pasada temporada por un desgarro muscular, en los que promedió 14,4 puntos y 10,8 rebotes por partido.

Este traspaso se produce un día después de que LeBron James notificara que no iba a continuar en los Lakers e iba a explorar otras opciones en la agencia libre.

La marcha de James concedió a los angelinos un gran margen de maniobra en el mercado para acompañar a Luka Doncic y Austin Reaves, su dúo de estrellas, y con Kessler encuentran los centímetros y presencia interior que andaban buscando.

Kessler, un destacado reboteador en ataque, peleará los minutos con Deandre Ayton, quien extendió por un año su vinculación con los Lakers y a lo largo de su carrera siempre ha sido cuestionado por su falta de contundencia en la pintura.