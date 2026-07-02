Braxton Key no seguirá en el Valencia Basket tras no aceptar la oferta de renovación

El club señaló que "termina su etapa en Valencia Basket tras finalizar su contrato y optar el jugador por otra propuesta para la próxima temporada".

Tras ser cortado por los Memphis Grizzlies de la NBA, Key llegó al equipo valenciano a finales de octubre al no contar el técnico Pedro Martínez con el también ala-pívot Nate Sestina y ha tenido un papel clave en la clasificación del equipo para la Final a Cuatro de la Euroliga y para la conquista de la Liga Endesa.

El norteamericano ha participado en un total de 68 partidos con una media de 7 puntos, 4 rebotes, y una recuperación por encuentro para un total de 7,5 puntos de valoración. Key jugó todo el tramo final de la campaña con una máscara protectora en la cara tras haber sufrido una fractura en el tabique nasal.

En su comunicado, el club agradeció la "profesionalidad, el trabajo y el compromiso realizados por Braxton durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket", y le desea "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".