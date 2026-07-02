El alero bosnio Djedovic renueva por una temporada con Unicaja

Djedovic, que ha ganado siete títulos, dos Copas del Rey, dos BCL, dos Copa FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa con el Unicaja, está encantado de seguir "en este club maravilloso" y dijo estar "disfrutando muchísimo el tiempo aquí en Málaga, compitiendo al nivel máximo, que es algo que un jugador busca". "Lo tenemos todo aquí y estoy con mucha ilusión de entrar en la nueva temporada con un nuevo entrenador", apuntó.

El jugador cajista, en declaraciones facilitadas por el club malagueño, detalló sobre la nueva etapa en la que se pondrá a disposición de Txus Vidorreta que "siempre cuando hay un cambio hay posibilidad para mejorar" e incidió en que está "preparado para eso" y que verdaderamente está "encantado de poder seguir un año más aquí en este club maravilloso".

"Jamás lo habría imaginado cuando llegué; mi idea era un año, pero se han convertido en cinco años. Ojalá se pueda convertir en muchos más años. Esto es mi deseo, voy a trabajar para eso, pero de verdad, desde el primer día que llegué he disfrutado muchísimo y luego llegaron los éxitos que hemos disfrutado. Ahora entro en esta temporada como si fuera mi primer día”, puso de relieve.

Djedovic, desde su llegada al Unicaja, ha disputado 192 partidos, con 142 triunfos, lo que supone un porcentaje de victorias del 73,96%, el octavo más alto de la historia del club.