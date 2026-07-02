Sergio Scariolo, cesado como entrenador del Real Madrid

En un comunicado, la entidad que preside Florentino Pérez asegura que ha decidido de "mutuo acuerdo" con Scariolo poner fin a su etapa como técnico del equipo de baloncesto.

"El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", señala la entidad.

Pese a firmar tres años de contrato el pasado verano y alcanzar las finales de la Supercopa Endesa, la Copa del Rey y la Euroliga, el conjunto 'merengue' renovará su proyecto con un nuevo técnico, con el español Pedro Martínez, del Valencia Basket, como principal candidato.

Scariolo, que regresó a la casa blanca por segunda vez tras su primera etapa de 1999 a 2002, arribó como la gran apuesta de la sección, respaldado por su impecable trayectoria al frente de la selección española, con la que ganó un total de ocho medallas, incluidos cinco oros (Copa del Mundo 2019, Eurobasket 2009, Eurobasket 2011, Eurobasket 2015 y Eurobasket 2022).

El técnico italiano, de 65 años, sustituyó a Chus Mateo, que a su vez le reemplazó al mando del combinado nacional, una vez finalizó la participación de España, eliminada en primera ronda, en el Eurobasket 2025, celebrado en Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

Pese a rozar tres títulos, Scariolo acabó la temporada en blanco, algo que no ocurría en el Real Madrid en los últimos 16 años.

La prematura eliminación en los cuartos de final de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife disparó la rumorología sobre un posible cese del técnico, que en la rueda de prensa posterior al tercer y definitivo encuentro recordó que había firmado por tres campañas con el club.

Ya más en frío, y a través de sus redes sociales, Scariolo pidió perdón a la afición blanca por la derrota ante los canarios y apostó por el "trabajo diario" como herramienta para encarar el futuro con "optimismo", dejando entrever que su intención pasaba por continuar en el banquillo del Movistar Arena el próximo año.

Con la dimisión de Sergio 'Chacho' Rodríguez como director deportivo y del lituano Martynas Pocius, su mano derecha y responsable en las labores de 'scouting', que también llegaron el pasado verano, el Real Madrid da un nuevo vuelco a la sección de cara al curso 2026-27 con Juan Carlos Sánchez de nuevo al frente.