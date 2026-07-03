Pedro Martínez deja el Valencia Basket como el técnico más laureado de su historia

En sus cuatro campañas en el club, la 2015-16 y la 2016-17 en su primer ciclo, y la 2024-25 y 2025-26 en este segundo, el equipo ha conquistado sus dos únicos títulos de la Liga Endesa, el de 2017 ante el Real Madrid y el de 2026 ante el Barça. Además, ganó la Supercopa de 2025 también frente al equipo madrileño.

El técnico catalán es el primero en ganar más de un titulo con el club valenciano, que tiene también en sus vitrinas una Copa del Rey, cuatro ediciones de la Eurocopa y una Supercopa, pero que ganó cada uno de esos títulos con un entrenador diferente.

Bajo la dirección de Pedro Martínez, el conjunto valenciano consiguió también este mes de mayo clasificarse por primera vez en su historia para la Final a Cuatro de la Euroliga, una cita en la que cayó en semifinales contra el Real Madrid.

En total, Pedro Martínez ha dirigido 282 partidos al Valencia, lo que le ha convertido en el técnico con más encuentros en la entidad. Sus 207 triunfos le hacen ser el entrenador con más victorias en la historia del club y deja la entidad con un 73,4% de triunfos, el más alto de todos aquellos que han dirigido a la entidad más de 50 encuentro.

El entrenador catalán le ha dirigido en 168 encuentros en la ACB y en 105 en competiciones europeas, cifras que ningún otro había conseguido hasta ahora. También ha acumulado siete encuentros en la Copa y dos en la Supercopa.