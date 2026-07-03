Pedro Martínez deja el Valencia tras pagar su cláusula y fichará por el Real Madrid

La entidad valenciana, que ha contado en sus filas con el dominicano Jean Montero, quien también dejará la entidad rumbo a algún otro equipo potente de la Euroliga, no especificó si ha sido el entrenador o el club madrileño el que ha pagado el importe de la cláusula y remarcó que se trata de una ruptura "unilateral" del contrato que habían renovado el pasado 25 de marzo.

Tras conocer el interés en él del Real Madrid, el Valencia presentó una propuesta de mejora al técnico, que se ha decantado por la oferta madrileña.

En su comunicado, el club agradece "la profesionalidad, la dedicación y el trabajo" de Pedro Martínez en esta segunda etapa juntos; pero no empleó una fórmula habitual del club que suele desear "lo mejor" a quienes abandonan la entidad "tanto a nivel profesional como personal".

El técnico ha asegurado que, aunque supo de un posible interés del Real Madrid antes de las semifinales de la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto en España), no se confirmó ni se reunió con el club madrileño hasta después de la celebración del título y que, de hecho, no fue hasta el sábado 27 de junio cuando se le trasladó la propuesta.

En esa fiesta en el Roig Arena, el técnico, que estaba desde hacía meses involucrado en la confección de la plantilla, ofreció un discurso que hizo entender a los seguidores que seguiría en el club. “Habrá cambios. Porque la vida es cambio. Algunos jugadores se irán, pero lo importante es mantener la filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", apuntó.

Pedro Martínez llegó por primera vez al Valencia Basket en el verano de 2015 y tuvo una primera etapa de dos campañas que acabó con la conquista del primer título de la Liga Endesa del club.

Siete años después de haber salido de la entidad, regresó en 2024 a su banquillo y ha vuelto a completar otra etapa de dos campañas que esta vez ha incluido en este último ejercicio 2025-2026 los títulos de la Supercopa y de la Liga Endesa, que no había vuelto a conquistar desde 2017.

También extécnico de equipos como el Joventut, el Tenerife, el Baskonia, el Gran Canaria o el Manresa, Martínez deja el Valencia Basket como el entrenador con más partidos dirigidos (282) y con más victorias (207), además de ser también el que más encuentros ha dirigido al club en Liga Endesa (168) y en competiciones europeas (105).