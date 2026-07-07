Casademont Zaragoza ficha al estadounidense Caleb Homesley para reforzar el juego exterior

Con 1,98 metros de altura y 29 años, Homesley llega al conjunto aragonés tras una trayectoria consolidada en el baloncesto europeo, con experiencia en competiciones de máximo nivel nacional e internacional.

Formado en Liberty University, inició su carrera profesional en la NBA G League con Erie BayHawks antes de dar el salto a Europa, donde ha defendido las camisetas de Hamburg Towers, Zenit San Petersburgo, Tofas Bursa, Dreamland Gran Canaria y Bahçeşehir Koleji, ha informado este martes el Casademont.

El nuevo jugador rojillo ya conoce la Liga Endesa tras su etapa en Dreamland Gran Canaria durante la temporada 2024-25, en la que disputó 34 partidos y promedió 13,1 puntos, 1,9 rebotes, 2,2 asistencias y 11,3 de valoración en menos de 20 minutos por encuentro.

Esa experiencia le permitió mostrar su capacidad anotadora, su amenaza desde el perímetro y su facilidad para generar puntos en diferentes situaciones de juego, siendo nominado MVP de la decimonovena jornada de Liga ACB de esa temporada, alcanzando 32 créditos de valoración total.

Durante la última campaña, Homesley ha competido en Turquía con Bahçeşehir Koleji, equipo con el que también ha disputado la EuroCup.

En la competición europea ha mantenido una producción sólida, con 11,6 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido, lo que confirma, según el club, su fiabilidad en escenarios exigentes.