El Breogán ficha al base estadounidense Rasir Bolton

“Es un jugador todavía en progresión en Europa y con margen de crecimiento. Se trata de un director de juego anotador y con alta capacidad de pase. Su buen físico le faculta, además, para ser un jugador sólido también en tareas defensivas y poder ayudar al equipo en el rebote”, destaca el club gallego en su comunicado.

Formado en el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde defendió las camisetas de Penn State, Iowa State y Gonzaga (NCAA), el nuevo director de juego breoganista dio el salto a Europa en 2023.

En su primera experiencia en el Viejo Continente defendió la camiseta del Telenet Giants belga, donde promedió 17.8 puntos, 2.9 asistencias y 3.2 rebotes, convirtiéndose en el segundo máximo anotador de la liga belga.

Su progresión continuó en el Spartak Office Shoes serbio durante el curso 2024-2025, donde compartió equipo con el exbreoganista Momirov, aportando 13.4 puntos, 2.2 rebotes y 3 asistencias.

En la pasada temporada, Bolton militó en el GeVi Napoli de la Lega Basket Serie A italiana, donde consolidó su juego y sus números con 13.9 puntos, 3.4 rebotes y 4.2 asistencias por choque.

Bolton es la quinta incorporación del conjunto dirigido por Luis Casimiro tras el escolta-alero estadounidense Tevin Brown, el pívot montenegrino Aleksa Ilic, el ala-pívot Edgar Vicedo y el pívot congoleño Jonathan Kasibabu.