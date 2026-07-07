El Surne Bilbao ficha al pívot internacional checo Ondrej Hustak

Hustak, que ha firmado hasta 2028 y ocupa plaza de jugador de formación en la Liga Endesa, ha promediado la última temporada en Polonia 3,2 puntos y 2,2 rebotes.

Formado en las canteras de Saski Baskonia (2019-20) y Basket Brno (2020-21), y tras pasar por el Zentro Madrid y Zamora, de LEB Plata, en la temporada 2024-25 el interior checo jugó seis partidos de Liga Endesa y uno de Liga de Campeones con el Baxi Manresa.

"Hustak es un pívot joven que creemos que va a venir a Bilbao con mucha ambición por hacerlo bien. Sus cualidades físicas se adaptan perfectamente a nuestra filosofía defensiva. Es un pívot grande con capacidad de intimidación que nos va a ayudar en el rebote", destacó el director deportivo del Surne Bilbao, Rafa Pueyo.

Pueyo recalcó que el checo "tiene una virtud que no poseen" los otros dos 'cincos' de la plantilla, Tryggvi Hlinason y Bastien Vautier: "el lanzamiento desde la línea de tres puntos".

"Es un jugador que corre muy bien la pista, muy móvil para su tamaño. Nos va a aportar intensidad y energía en todas las facetas del juego", apuntó el responsable deportivo del club vasco.

Con esta incorporación, el Surne Bilbao cuenta por ahora para la campaña 2026-27 con los bases Harald Frey, Adam Somogyi y Dan Duscak; los escoltas Nate Darling y Margiris Normantas; los aleros Darrun Hilliard, Aleix Font y Manex Ansorregi; los ala-pívot Luke Petrasek y Martin Krampelj; y los pívots Hlinason, Vautier y Hustak.

Además, está por confirmar el futuro de Bassala Bagayoko. El pívot maliense tiene contrato hasta 2028, pero que es probable que abandone el Surne Bilbao.