Básquetbol
09 de julio de 2026 a la - 15:40

El seleccionador esloveno Aleksander Sekulic toma la delantera para entrenar al Barça

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Barcelona, 9 jul (EFE).- Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia desde 2020, toma la delantera para convertirse en el nuevo entrenador del Barça después de los primeros contactos entre ambas partes, según adelantó la emisora RAC1 y han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana.

Por EFE

Sekulic, de 48 años, es el principal candidato para relevar en el puesto a Xavi Pascual, que ya anunció en mayo su decisión de pagar la cláusula de rescisión existente en su contrato, que vence en 2028.

A falta de confirmación oficial, el técnico de Gavà dirigirá al Dubai Basketball, que precisamente fue el club donde Sekulic terminó la temporada, batiendo en la final de la Liga Adriática al Partizan de Belgrado, equipo dirigido por el extécnico del Barça Joan Peñarroya.

Tras hacerse un nombre en el baloncesto de clubes de su país, el seleccionador de Eslovenia dirigió al Nymburk checo (2021-22), al Lokomotiv Kuban ruso (2022-24) y al Zenit San Petersburgo (2025-26), donde ya reemplazó a Pascual tras su salida del club. Cesado en enero, firmó por el Dubái en abril hasta final de curso.

Sekulic gana enteros como alternativa al actual entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, que era pretendido por el Barça pese a tener contrato hasta 2027. Una opción que el club catalán aparcó por su elevado coste, que algunas informaciones cifran alrededor del millón de euros.