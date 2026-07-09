Subastada por 1 millón de dólares la camiseta de Brunson en debut de las Finales de la NBA

La prenda, utilizada por Brunson en la victoria de los Knicks por 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el primer encuentro de la serie, fue adjudicada anoche tras una puja de 70 ofertas.

En ese partido, Brunson anotó 30 puntos, incluidos 14 en el último cuarto, para encaminar el triunfo de los Knicks, que posteriormente conquistaron su primer campeonato de la NBA desde 1973, con el base elegido como MVP de las Finales.

La venta también estableció un nuevo récord para una camiseta comercializada a través de NBA Auctions, ya que supera el millón de dólares pagado anteriormente por la camiseta del debut en la liga de Cooper Flagg.

En total, las 15 camisetas de los Knicks para el primer partido de las Finales recaudaron 1,87 millones de dólares.

Tras la de Brunson, las más cotizadas fueron las de Karl-Anthony Towns y OG Anunoby, vendidas por 256.000 dólares cada una, mientras que la de Josh Hart alcanzó los 89.600 dólares.