El angoleño Bruno Fernando ficha por el Efes de Pablo Laso por dos temporadas

Bruno Afonso David Fernandes, conocido habitualmente como Bruno Fernando, llega procedente del Partizan de Belgrado, donde aterrizó con la temporada ya empezada tras salir del Real Madrid.

Desde su llegada a Serbia, se convirtió en una pieza importante del juego interior del equipo del español Joan Peñarroya, con el que promedió unos guarismos de 7,1 puntos, 4 rebotes y 8,7 de valoración.

El pívot arribó a Europa de la mano del Real Madrid en la temporada 2024-2025, después de formarse en la Universidad de Maryland y probar suerte en la NBA, donde vistió las camisetas de los Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets y Toronto Raptors.

A las órdenes de Chus Mateo, actual seleccionador español, el pívot afirmó en una entrevista con EFE el pasado verano que llegó a sufrir un ataque de ansiedad ante el Unicaja en el segundo partido de las semifinales de la Liga Endesa, debido a un "cúmulo de frustración que llevaba acumulando desde hacía tiempo" y que necesitaba "explotar" para recuperar una mejor versión de sí mismo.

Campeón del Afrobasket en verano con Angola y bajo las órdenes del español Pep Clarós, salió del Real Madrid en el mes de octubre tras no convencer al técnico italiano Sergio Scariolo.

Ahora, jugará en el Anadolu Efes hasta 2028, y sustituirá a otro exmadridista, el francés Vincent Poirier, que finalizó su vinculación con el equipo el mes pasado.

Fernando se une así a las incorporaciones de Santi Yusta, Dario Saric y Matthew Strazel.